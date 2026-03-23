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23.03.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 24. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. März
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Analystencall)
07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen und Geschäftsbericht
08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen
08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen
10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München
DEU: HUK Coburg, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26
07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26
10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
13:30 USA: Produktivität Q4/25 (endgültig)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)
15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos
13:00 DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie
DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)
DNK: Parlamentswahl in Dänemark
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
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