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23.03.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 24. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen

10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München

DEU: HUK Coburg, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26

07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26

10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Produktivität Q4/25 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung)

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos

13:00 DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie

DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

DNK: Parlamentswahl in Dänemark

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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