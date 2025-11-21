|
TAGESVORSCHAU: Termine am 24. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 24. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz
07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung
11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen
USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25
10:00 POL: Industrieprodukten 10/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25
14:30 USA: CFNA-Index 10/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin
AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda
Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden.
BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel
HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
