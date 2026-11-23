FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/26

08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz

12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen

13:00 USA: Best Buy, Q3-Zahlen

15:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung (außerordentlich)

17:00 DEU: BASF, Capital Markets Day (Tag 2 von 2)

22:00 USA: HP Inc., Q4-Zahlen

22:00 USA: Dell, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/26

09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 10/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftklima 11/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 9/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/26

SONSTIGE TERMINE

FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor, Straßburg

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