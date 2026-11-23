|
23.11.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 24. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. November
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/26
08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz
12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen
13:00 USA: Best Buy, Q3-Zahlen
15:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung (außerordentlich)
17:00 DEU: BASF, Capital Markets Day (Tag 2 von 2)
22:00 USA: HP Inc., Q4-Zahlen
22:00 USA: Dell, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/26
09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/26
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 10/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftklima 11/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 9/26
15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/26
SONSTIGE TERMINE
FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor, Straßburg
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung nach Tech-Beben & Huangs Rückkehr zu NVIDIA: ATX schließt weit im Plus -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Chinas Börsen zum Handelsende wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.