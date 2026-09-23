TAGESVORSCHAU: Termine am 24. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 24. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, KfZ-Erstzulassungen 8/26

08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen und Industrie 9/26

08:45 FRA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/26

09:00 SPA: Erzeugerpreise 8/26

10:00 DEU: Ifo-Index 9/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 9/26

16:00 USA: Neubauverkäufe

17:00 USA: Kansas City Fed Verarbeitende Industrie

USA: Baugenehmigungen

SONSTIGE TERMINE

10:00 EUR: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie

11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Rueckerconsult zu Vorstellung Studienergebnisse zum Anlageverhalten institutioneller Investoren

12:00 DEU: Pressekonferenz zur Immobilienmesse Expo Real (5. bis 7. Okt.)

18:30 DEU: Der Axel Springer Award 2026 wird an den US-Investor und Unternehmer Peter Thiel verliehen

DEU: Finanzagentur, Emissionskalender Q4/26

KOR: Feiertag

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