TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 25. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Bilanz-Pk Taunus-Sparkasse, Bad Homburg

10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung

10:00 DEU: Porsche SE, Hauptversammlung

10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung

10:00 GRC: Alpha Bank, Hauptversammlung

11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung

12:00 SWE: Telia Company AB, Hauptversammlung

15:00 USA: Moderna, Science Day

19:00 USA: Dell, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: PSI, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 4/26 (endgültig)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/26 (endgültig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 6/26

09:00 ESP: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 5/26

09:00 DEU: NIM-Verbrauchervertrauen 7/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 5/26

14:30 USA: CFNA-Index 5/26

14:30 USA: Realer privater Konsum 5/26

14:30 USA: Kern-PCE-Preisindex 5/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Langlebige Güter 5/26 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/26 (3. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2026, Dresden

12:30 DEU: J.P. Morgan Investment Banking Roundtable, Frankfurt/M.

11:00 FRA: EU-Haushalt 2028-2034: Die Zukunft des Europäischen Sozialfonds (ESF+), Straßburg

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