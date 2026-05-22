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22.05.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 25. Mai
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TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 4/26
09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 4/26
14:30 USA: CFNA-Index 4/26
HINWEIS
DEU: Pfingstmontag, Feiertag, Börse geöffnet
USA: Feiertag, Börse geschlossen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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