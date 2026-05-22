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22.05.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 25. Mai

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TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Erzeugerpreise 4/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 4/26

14:30 USA: CFNA-Index 4/26

HINWEIS

DEU: Pfingstmontag, Feiertag, Börse geöffnet

USA: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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ATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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