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24.03.2026 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 25. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. März
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Call)
07:30 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz
09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen und Update Strategie (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
10:00 DEU: Otto, Jahrespressekonferenz, Hamburg
10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung
10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim
12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung
13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung
15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung
16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung
DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025
DEU: Fresenius, Geschäftsbericht 2025
DEU: LBBW, Jahres-Pk
CHN: Temu-Mutter PDD Holding, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig)
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig)
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026
08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 4. Quartal und Jahr
2025
08:00 DEU: Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2025
08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26
08:00 GBR: Erzeugerpreise 2/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26
09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26
09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26
13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26
13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26
15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Industrieproduktion 2/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M.
Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde (9.45 Uhr)
DEU: Bundestag
+ 14.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
DEU: Hauptausschuss des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) e.V., u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Berlin
+ 14.45 Rede Bundesumweltminister Schneider und Diskussionsrunde gemeinsam mit VCI-Präsident Steilemann
+ 18.00 Parlamentarischen Abend mit VCI-Präsident Markus Steilemann und Kanzleramtschef Thorsten Frei zum Thema «Wachstum oder Stillstand? Deutschland am Scheideweg»
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zur Effektivität von Dienstleistungen in der EU
DEU: «Munich Space Summit» mit Rede von Ministerpräsident Markus Söder (CSU)
USA: Abschluss Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) des Energieforschungs- und Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA), Houston
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