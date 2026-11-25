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25.11.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 25. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag mit Gewinnziel für 2027 und Mittelfristzielen bis 2029
08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen
10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Deere & Co, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (endgültig)
08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/26
08:00 DEU: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Privatkonsum Q3/26
08:00 DEU: Staatsausgaben Q3/26
08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 9/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 10/26
14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/26
14:30 USA: Realeinkommen 10/26
14:30 USA: PCE Preisindex 10/26
14:30 USA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/26 (vorab)
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Industrieproduktion 10/26
20:00 USA: Beige Book
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Online-Pk zum Circular Economy Act - «Was das EU-Gesetz für die Wirtschaft, Umwelt und das Klima leisten muss»
10:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz Handelsverband Hessen, Frankfurt/M.
10:30 DEU: Mündliche Berufungsverhandlung zu einer Klage gegen die Chatkontrolle bei Facebook, München
BEL: EU-Westbalkangipfel, Brüssel
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
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