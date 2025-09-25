TAGESVORSCHAU: Termine am 25. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 24. September.

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25

07:00 DEU: KWS Saat, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024/2025 + Bilanzpressekonferenz

08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25

14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände

14:30 USA: Handelsbilanz 8/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025

Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident)

