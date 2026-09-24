|
24.09.2026 17:34:41
TAGESVORSCHAU: Termine am 25. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 25. September
^
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: GfK-Verbrauchertrauen 10/26
08:45 FRA: Löhne Q2/26 (detailliert)
09:00 SPA: BIP Q2/26 (detailliert)
10:00 EUR: Geldmenge M3 8/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/26
16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 9/26
17:00 USA: Kansas City Fed Services Activity 9/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 EUR: Treffen der EU-Minister für Forschung und Weltraum
CHN: Feiertag
KOR: Feiertag
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.