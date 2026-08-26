26.08.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen

07:00 AUT: Vienna Insurance Group, Q2-Zahlen

09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Emden

10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

10:00 NLD: Prosus, Hauptversammlung

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen

14:00 NOR: Equinor, Globaler Lieferantentag 2026

22:00 USA: HP Inc., Q3-Zahlen

22:00 USA: Salesforce, Q2-Zahlen

22:20 USA: Nvidia, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

KOR: Hyundai, CEO Investor Day mit Vorstellung Strategie

USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/26

14:30 USA: Realeinkommen 7/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/26 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 7/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Gamescom, (bis 30.08.2026) Köln

10:00 DEU: Online-Talk des Bundesverbands Windenergie Offshore zu Auswirkungen der geplanten Änderungen des EU-Emissionshandels auf die Stahlindustrie, Berlin

10:30 DEU: Forschungspressekonferenz Chemieverband VCI, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Hybrid-Pk Vorstellung des «Bau-Monitor 2026» zum Bau und Wohnungsmarkt (mit Länder-Zahlen), Berlin

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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