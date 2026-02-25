25.02.2026 17:34:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. Februar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen

06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall)

07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen

08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz

08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)

08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen

10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen

10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung

10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung

11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SAP, Geschäftsbericht

BEL: Argenx, Jahreszahlen

IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Intuit, Q2-Zahlen

USA: Adtran, Q4-Zahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

USA: Autodesk, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge

09:30 DEU: HDE-Pressegespräch zur Tarifrunde im Einzelhandel, Berlin

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft

CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten

BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentiert sich uneins. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen