26.02.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. Februar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen
06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen
07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen
07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen
07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen
07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen
07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen
07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall)
07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall)
07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen
07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen
07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen
07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen
07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen
07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen
08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz
08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen
08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen
08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen
08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen
10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen
10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung
10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung
11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen
18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: SAP, Geschäftsbericht
BEL: Argenx, Jahreszahlen
IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen
PRT: EDP, Jahreszahlen
USA: Intuit, Q2-Zahlen
USA: Adtran, Q4-Zahlen
USA: Dell, Q4-Zahlen
USA: Autodesk, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26
10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26
11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge
09:30 DEU: HDE-Pressegespräch zur Tarifrunde im Einzelhandel, Berlin
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft
CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten
BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten
QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar
