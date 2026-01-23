|
23.01.2026 17:38:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Januar 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen
07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen
22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen
USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig)
14:30 USA: CFNA-Index 12/25
15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg
10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M.
14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg
HINWEIS
AUT: Feiertag, Börse geschlossen
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.