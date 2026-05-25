|
25.05.2026 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. Mai
^
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz
15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig)
08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26
09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Beschäftigung
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.