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26.11.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 26. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Fresenius feiert 40 Jahre Börsenjubiläum, Frankfurt
Begrüßung durch Stephan Leithner, CEO Deutsche Börse AG, anschließend Ansprachen von Wolfgang Kirsch und Michael Sen.
DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW-Konjunkturbarometer
02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 NOR: BIP Q3/26
08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/26
08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 10/26
08:00 DEU: NIM-Konsumklima 12/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/26
10:00 EUR: Geldmenge M3 10/26
13:30 DEU: EZB Sitzungsprotokoll 28./29.10.26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Chemie- und Pharma-Summit, Berlin
Auf der Konferenz soll u.a. Covestro-Chef Markus Steilemann als Präsident des VCI wiedergewählt werden. Steilemann gehört seit März 2020 dem VCI-Vorstand an. Seit 30. September 2022 führt er den Verband als Präsident.
09:00 DEU: European Defence Capital Summit 2026, Frankfurt/M.
09:30 DEU: «Strategiedialog Automobilwirtschaft BW» mit Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU), Stuttgart
10:00 DEU: Pressegespräch Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2027, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Pressegespräch Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M.
12:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digital Money als geopolitisches Projekt»
14:00 DEU: Urteil erwartet im Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen des Angebots von Augenscreening in den Filialen, Karlsruhe
16:00 DEU: Verkündungstermin Oberlandesgericht Frankfurt zu Unterlassungsklage gegen Fluggesellschaft wegen Regelungen zum Handgepäck, Frankfurt/M.
DEU: Betriebsräteversammlung der Siemens AG mit rund 350 Betriebsräten aus allen deutschen Standorten des Unternehmens
+ 17.00 Kundgebung für die Tarifforderungen der IG Metall
BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine, Brüssel
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.