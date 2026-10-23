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23.10.2026 17:41:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Oktober
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TERMINE UNTERNEHMEN
12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: Frühindikatoren 8/26 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/26
08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/26
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/26
13:30 USA: CFNA-Index 9/26
15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/26
SONSTIGE TERMINE
DEU/POL: Deutsch-Polnisches Wirtschaftsforum in Warschau
+ 10.00 Gemeinsame Pk von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche mit ihrem polnischen Amtskollegen Andrzej Domanski
CHN: Beginn des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking
HINWEIS
AUT: Feiertag, Börse geschlossen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
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