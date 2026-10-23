TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 8/26 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/26

13:30 USA: CFNA-Index 9/26

15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/26

SONSTIGE TERMINE

DEU/POL: Deutsch-Polnisches Wirtschaftsforum in Warschau

+ 10.00 Gemeinsame Pk von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche mit ihrem polnischen Amtskollegen Andrzej Domanski

CHN: Beginn des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

HINWEIS

AUT: Feiertag, Börse geschlossen

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