23.10.2026 17:41:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 8/26 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/26

13:30 USA: CFNA-Index 9/26

15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/26

SONSTIGE TERMINE

DEU/POL: Deutsch-Polnisches Wirtschaftsforum in Warschau

+ 10.00 Gemeinsame Pk von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche mit ihrem polnischen Amtskollegen Andrzej Domanski

CHN: Beginn des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

HINWEIS

AUT: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
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