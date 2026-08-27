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27.08.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 27. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. August
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen
07:00 DEU: Gerresheimer, vorläufige Q1-Zahlen (15.00 Analystencall)
07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update (14.00 Pk und Analystencall)
07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen
10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen-Pk
10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference
10:00 DEU: Singulus Technologies, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Chemnitz, Dresden
USA: Autodesk, Q2-Zahlen
USA: Best Buy, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 CHN: Industriegewinne 7/26
08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2026
08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig)
08:00 NOR: BIP Q2/26
08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26
08:00 DEU: NIM-Konsumklima 9/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26
10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 7/26
13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027
14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundeskanzler Merz lädt zu einem kleinen EU-Gipfel zur Haushaltsplanung
+ 13.55 Pressestatements des Bundeskanzlers und der Staats- und Regierungschefs
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms
USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26)
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