27.08.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 27. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Asta Energy Solutions, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Gerresheimer, vorläufige Q1-Zahlen (15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Fielmann, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Delivery Hero, Q2 Trading Update (14.00 Pk und Analystencall)

07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen-Pk

10:00 CHE: Givaudan, Summer Investor Conference

10:00 DEU: Singulus Technologies, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Chemnitz, Dresden

USA: Autodesk, Q2-Zahlen

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Industriegewinne 7/26

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex, 2. Quartal 2026

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/26 (endgültig)

08:00 NOR: BIP Q2/26

08:00 SWE: Handelsbilanz 7/26

08:00 DEU: NIM-Konsumklima 9/26

08:45 FRA: Erzeugerpreise 7/26

10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 7/26

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 22./23. Juli 2027

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeskanzler Merz lädt zu einem kleinen EU-Gipfel zur Haushaltsplanung

+ 13.55 Pressestatements des Bundeskanzlers und der Staats- und Regierungschefs

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

17:30 DEU: Zukunftsforum der EWR Aktiengesellschaft 2026 mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD), Worms

USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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