27.02.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. Februar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)

07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal)

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)

07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen

10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: FMC, Geschäftsbericht

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26

00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26

07:00 FIN: BIP Q4/24

08:00 SWE: BIP Q4/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26

09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:00 CHE: BIP Q4/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26

11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts»

+ 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen