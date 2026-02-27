TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. Februar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)

07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal)

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)

07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen

10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: FMC, Geschäftsbericht

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26

00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26

07:00 FIN: BIP Q4/24

08:00 SWE: BIP Q4/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26

09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

09:00 CHE: BIP Q4/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26

11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts»

+ 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi