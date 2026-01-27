|
27.01.2026 06:04:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Januar 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/25
08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz
08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen
09:00 GBR: Reckitt Benckiser, außerordentliche Hauptversammlung
12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen
12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen
12:00 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen
12:55 USA: RTX (vormals Raytheon), Q4-Zahlen
13:00 DEU: Invesco, Q4-Zahlen
13:30 USA: American Airlines, Q4-Zahlen
13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen
13:45 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen
17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen
22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen
22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen
USA: Paccar, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
02:45 CHN: Rating China PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26
07:00 CHN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/25 (endgültig)
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/25
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/26
09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: «Handelsblatt»-Energiegipfel u.a. mit Wirtschaftsministerin Reiche, Berlin
+9.40 Uhr Keynote Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche
+ 10:05 Uhr: Energieversorgung im Wandel, u.a. mit RWE-Chef Markus Krebber und Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur
09:30 DEU: Creditreform veröffentlicht Schuldneratlas zu Schuldnerzahlen und Überschuldungsquoten in Berlin und Brandenburg 2025
10:00 DEU: Pk des Fondsanbieters Union Investment: Vorstellung des «Vorsorgekompass 2026»
11:00 DEU: Online-Pk der Stiftung Offshore Windenergie «Status des Offshore-Windenergieausbaus in Deutschland 2025», Hamburg
11:00 DEU: Online-Pk Bilanz nach 15 Jahren erster deutscher Offshore-Windpark Alpha Ventus, Bremerhaven
11:30 DEU: Jahres-Pk Intersport
15:00 DEU: Neujahrsgipfel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) und Report der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) 2026, Berlin
u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU)
DEU: 75. Spielwarenmesse in Nürnberg
IND: Gipfeltreffen EU-Indien in Neu-Delhi
EU und Indien wollen Verhandlungen über ein geplantes Freihandelsabkommen abschließen
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.