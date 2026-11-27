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27.11.2026 06:04:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 27. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 27. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 BEL: Elia Group, Q3-Zahlen
DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/26
07:00 FIN: BIP Q3/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/26
08:00 SWE: Handelsbilanz 10/26
08:00 SWE: BIP Q3/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/26
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 11/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 11/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/26
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (vorab)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundestag schließt Beratungen über den Haushalt 2027 ab
10:30 DEU: Bayerischer Bankentag 2026, München
Unter dem Motto «Verantwortung für wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit - Perspektiven aus Sicht von Finanzaufsicht und Wirtschaftswissenschaft».
U.a. mit Keynote von Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zum Thema «Wettbewerbsfähigkeit braucht Stabilität: Die Rolle der Finanzaufsicht».
BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine - zweiter und letzter Tag, Brüssel
HINWEIS
USA: Verkürzter US-Handel Aktien und Anleihen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.