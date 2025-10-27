|
27.10.2025 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Oktober 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. Oktober 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung
19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
21:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen
21:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen
22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Avis Budget, Q3-Zahlen
USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Industriegewinne 9/25
07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25
13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pressegespräch KfW (hybrid) «Klimainvestitionen in unsicheren Zeiten - Chancen der Dekarbonisierung für die deutsche Wirtschaft»
Der Vorstandsvorsitzende der staatlichen Förderbank, Stefan Wintels, und Hans-Jürgen Walter, Global Leader Sustainable Finance bei Deloitte, stellen eine Studie zur ökonomischen Seite des Klimaschutzes vor.
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.