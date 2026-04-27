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27.04.2026 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 28. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen (detailliert)
08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen
08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht
08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen
10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung
11:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung
12:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung
12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen
12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen
12:00 USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen
12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen
13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen
13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen
14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz
15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung
16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung
17:30 CHE: Novartis, Q1-Zahlen
17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen
19:00 USA: IBM, Hauptversammlung
22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen
22:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen
22:00 USA: Starbucks, Q2-Zahlen
22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen
22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen
22:10 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHN: BYD, Q1-Zahlen
DEU: NordLB, Geschäftsbericht
NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen
USA: Corning, Q1-Zahlen
USA: Paccar, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten Q1/26
10:00 EUR: EZB Verbraucherpreiserwartungen
11:00 ITA: Erzeugerpreise 3/26
14:15 USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/26
JPN: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung
SONSTIGE TERMINE
09:15 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «Zukunft Retail Banking 2026», Frankfurt/M.
09:30 DEU: Hapag-Lloyd und das Institut für Weltwirtschaft Kiel diskutieren über die Zukunft des globalen Handels und der Lieferketten
11:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Industrieverbands Agrar (IVA)
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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