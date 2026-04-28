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28.04.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 28. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen (detailliert)
08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen
08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht
08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen
10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung
11:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung
12:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung
12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen
12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen
12:00 USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen
12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen
12:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen
12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen
13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen
13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen
14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz
15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung
16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung
17:30 CHE: Novartis, Q1-Zahlen
17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen
19:00 USA: IBM, Hauptversammlung
22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen
22:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen
22:00 USA: Starbucks, Q2-Zahlen
22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen
22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen
22:10 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHN: BYD, Q1-Zahlen
DEU: NordLB, Geschäftsbericht
NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen
USA: Corning, Q1-Zahlen
USA: Paccar, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten Q1/26
10:00 EUR: EZB Verbraucherpreiserwartungen
11:00 ITA: Erzeugerpreise 3/26
14:15 USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/26
JPN: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung
SONSTIGE TERMINE
09:15 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «Zukunft Retail Banking 2026», Frankfurt/M.
09:30 DEU: Hapag-Lloyd und das Institut für Weltwirtschaft Kiel diskutieren über die Zukunft des globalen Handels und der Lieferketten
11:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Industrieverbands Agrar (IVA)
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.