28.04.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 28. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht

08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen

10:30 FRA: EssilorLuxottica, Hauptversammlung

11:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung

12:00 SCO: Natwest, Hauptversammlung

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:00 USA: Sherwin-Williams, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

12:30 USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Invesco, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Tower, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Analystenkonferenz

15:00 CHE: VAT, Hauptversammlung

16:00 USA: Wells Fargo, Hauptversammlung

17:30 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen

19:00 USA: IBM, Hauptversammlung

22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen

22:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:00 USA: Starbucks, Q2-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:10 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHN: BYD, Q1-Zahlen

DEU: NordLB, Geschäftsbericht

NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Paccar, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten Q1/26

10:00 EUR: EZB Verbraucherpreiserwartungen

11:00 ITA: Erzeugerpreise 3/26

14:15 USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 2/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/26

JPN: Notenbank-Entscheidung mit Prognosen für die Preisentwicklung

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: «Handelsblatt»-Konferenz: «Zukunft Retail Banking 2026», Frankfurt/M.

09:30 DEU: Hapag-Lloyd und das Institut für Weltwirtschaft Kiel diskutieren über die Zukunft des globalen Handels und der Lieferketten

11:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Industrieverbands Agrar (IVA)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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