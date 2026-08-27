27.08.2026 17:35:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 28. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh

10:00 DEU: Bitcoin Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: MPC Capital, Hauptversammlung

10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

CHN: BYD, Q2-Zahlen

DEU: VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Baunatal, Salzgitter

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/27

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/26

07:00 FIN: BIP Q2/26

08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/26

08:00 FIN: Handelsbilanz 6/26 (endgültig)

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/26

08:00 SWE: BIP Q2/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Konsumausgaben 7/26

08:45 FRA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/26

09:00 CZS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/26

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 8/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 8/26

11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

11:00 ITA: Economic Sentiment 8/26

11:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/26

11:30 BEL: Verbraucherpreise 8/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI8/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Baltic Security Conference mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, EU-Vertretern und Innenministern der Ostsee-Anrainer und Islands, Flensburg

DEU: Caravan Salon Düsseldorf, Düsseldorf

USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26)

++16.00 Rede Fed-Chef Warsh

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Nach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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