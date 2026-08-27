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27.08.2026 17:35:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 28. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. August
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh
10:00 DEU: Bitcoin Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: MPC Capital, Hauptversammlung
10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen
CHN: BYD, Q2-Zahlen
DEU: VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Baunatal, Salzgitter
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/27
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/26
07:00 FIN: BIP Q2/26
08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/26
08:00 FIN: Handelsbilanz 6/26 (endgültig)
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/26
08:00 SWE: BIP Q2/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Konsumausgaben 7/26
08:45 FRA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/26
09:00 CZS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/26
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 8/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 8/26
11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
11:00 ITA: Economic Sentiment 8/26
11:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/26
11:30 BEL: Verbraucherpreise 8/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI8/26
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Baltic Security Conference mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, EU-Vertretern und Innenministern der Ostsee-Anrainer und Islands, Flensburg
DEU: Caravan Salon Düsseldorf, Düsseldorf
USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26)
++16.00 Rede Fed-Chef Warsh
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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