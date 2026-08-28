TAGESVORSCHAU: Termine am 28. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh

10:00 DEU: Bitcoin Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: MPC Capital, Hauptversammlung

10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

CHN: BYD, Q2-Zahlen

DEU: VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Baunatal, Salzgitter

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/27

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/26

07:00 FIN: BIP Q2/26

08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/26

08:00 FIN: Handelsbilanz 6/26 (endgültig)

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/26

08:00 SWE: BIP Q2/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Konsumausgaben 7/26

08:45 FRA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/26

09:00 CZS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/26

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 8/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 8/26

11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

11:00 ITA: Economic Sentiment 8/26

11:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/26

11:30 BEL: Verbraucherpreise 8/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI8/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Baltic Security Conference mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, EU-Vertretern und Innenministern der Ostsee-Anrainer und Islands, Flensburg

DEU: Caravan Salon Düsseldorf, Düsseldorf

USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26)

++16.00 Rede Fed-Chef Warsh

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