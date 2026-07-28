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28.07.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen
07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q2-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk)
07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)
07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen
07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen
07:15 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen
07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: GSK, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: MAN Group, Halbjahreszahlen
09:00 NLD: Philips, Conference Call Halbjahreszahlen
11:30 USA: Pfizer, Hauptversammlung
12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen
12:00 USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen
12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen
13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen
13:00 USA: Transunion, Q2-Zahlen
13:00 USA: Invesco Ltd, Q2-Zahlen
13:15 USA: S&P Global, Q2-Zahlen
13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen
13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen
14:00 USA: Linde, Hauptversammlung
17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen
18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen
18:00 NLD: AMS International, Halbjahreszahlen
22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen
22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen
22:05 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen
22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen
22:10 USA: NXP Semiconductor, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/26
09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/26
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
14:15 USA: ADP-Index
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (vorläufig)
15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Jahresentgelt für Riester-Bausparvertrag, Karlsruhe
EUR: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei) (bis 29.7.26)
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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