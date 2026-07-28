TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Juli

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q2-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk)

07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)

07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen

07:15 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: GSK, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: MAN Group, Halbjahreszahlen

09:00 NLD: Philips, Conference Call Halbjahreszahlen

11:30 USA: Pfizer, Hauptversammlung

12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen

12:00 USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen

13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen

13:00 USA: Transunion, Q2-Zahlen

13:00 USA: Invesco Ltd, Q2-Zahlen

13:15 USA: S&P Global, Q2-Zahlen

13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen

14:00 USA: Linde, Hauptversammlung

17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

18:00 NLD: AMS International, Halbjahreszahlen

22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen

22:10 USA: NXP Semiconductor, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/26

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/26

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:15 USA: ADP-Index

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Jahresentgelt für Riester-Bausparvertrag, Karlsruhe

EUR: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei) (bis 29.7.26)

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi