TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 28. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung

10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung

11:00 DEU: Nordzucker , Bilanz-Pk (online)

12:00 CHE: Glencore, Hauptversammlung

13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen

15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung

17:45 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

20:30 USA: Salesforce, Hauptversammlung

22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

AUT: Vienna Insurance Group, Q1-Zahlen

AUT: CPI Europe, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 NOR: BIP Q1/26

08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/26

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 5/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 5/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 5/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 5/26

12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26

14:30 USA: Realeinkommen 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Neubauverkäufe 4/26

18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

DEU: Treffen der Finanzminister aus den sechs wirtschaftsstärksten EU-Ländern

Die Finanzminister aus Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Deutschland beraten in Berlin.

+ 15.00 Statement Finanzminister Klingbeil

BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Lemesos

+ 14.15 Pk mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas

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