28.11.2025 07:20:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 28. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25

07:00 FIN: BIP Q3/25

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25

08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25

08:00 SWE: BIP Q3/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25

08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25

09:00 CHE: BIP Q3/25

09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25

10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche

+ Einzelpläne Arbeit/Soziales, Forschung

+ 1240 Schlussdebatte und namentliche Abstimmung über Haushaltsgesetz 2026, Ergebnis gegen 15 Uhr erwartet

10:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Slowenien, Robert Golob

HINWEIS

USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr

SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

