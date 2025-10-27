27.10.2025 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Oktober 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen

21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen

21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h)

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25

14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf

Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.

DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer zu kleinen Abgaben tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen