|
25.09.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 28. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. September
^
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 CHE: Roche, Pharma Day
15:00 USA: FedEx, Hauptversammlung
FRA: Totalenergies, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn der dreitägigen Start-up-Messe «Bits & Pretzels»
EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister (bis 29.09.). EU-Agrarkommissar Christophe Hansen will mit den Ministerinnen und Ministern unter anderem über die Dürre sprechen.
EUR: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten
FRA: Prozess gegen Ex-Autoboss Ghosn und ehemalige französische Ministerin Dati um Korruption soll enden
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.