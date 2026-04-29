29.04.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 29. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen (8.00 Analystenkonferenz, 9.15 Pk)

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche-Bank-Tochter DWS, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen (10.00 Call)

07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)

07:00 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Baader, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Jahreszahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (10.00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz

07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

08:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

10:00 DEU: BayernLB, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung

11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung

12:00 GBR: Anglo American, Hauptversammlung

12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen

12:00 USA: Biogen, Q1-Zahlen

12:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung

13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

14:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung

14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung

16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

17:30 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (18.00 Analysten- und Pressekonferenz)

17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

18:15 NLD: Universal Music Group, Q1-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen

22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:00 USA: Meta, Q1-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Nagarro, Geschäftsbericht

DEU: Einhell, Jahreszahlen

FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2025

10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 4/26

10:00 EUR: Geldmenge M3

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26

14:30 USA: Baubeginne 3/26

14:30 USA: Handelsbilanz 3/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

SONSTIGE TERMINE

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HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.
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