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29.04.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 29. April 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Sandoz, Q1-Umsatz
07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen (8.00 Analystenkonferenz, 9.15 Pk)
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche-Bank-Tochter DWS, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen (10.00 Call)
07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)
07:00 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen
07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen
07:00 SWE: Volvo Cars, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Baader, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Nagarro, Jahreszahlen
07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (10.00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz
07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen
07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen
07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen
07:30 KOR: LG Electronics, Q1-Zahlen
08:00 DNK: Carlsberg, Q1-Umsatz
08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen
08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Haleon, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen
08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen
08:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen
08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen
10:00 DEU: BayernLB, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk)
10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung
10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung
10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung
11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung
12:00 GBR: Anglo American, Hauptversammlung
12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen
12:00 USA: Biogen, Q1-Zahlen
12:45 USA: AbbVie, Q1-Zahlen
13:00 DEU: Birkenstock, Hauptversammlung
13:00 USA: General Dynamics, Q1-Zahlen
13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen
14:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung
14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung
15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung
16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung
17:30 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen (18.00 Analysten- und Pressekonferenz)
17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz
18:15 NLD: Universal Music Group, Q1-Zahlen
22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen
22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen
22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen
22:00 USA: Meta, Q1-Zahlen
22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen
22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen
22:05 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen
22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen
22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen
22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Nagarro, Geschäftsbericht
DEU: Einhell, Jahreszahlen
FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2025
10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 4/26
10:00 EUR: Geldmenge M3
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26
14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/26
14:30 USA: Baubeginne 3/26
14:30 USA: Handelsbilanz 3/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)
SONSTIGE TERMINE
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HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
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