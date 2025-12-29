|
29.12.2025 06:04:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. Dezember 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
BGR: Zentralbank, Zinsentscheid
07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25
07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25
07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25
08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg
USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!