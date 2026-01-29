|
TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliert)
06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q4/25
06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pressekonferenz)
06:00 CHE: Bucher, Q4-Umsatz
06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen
06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen
06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen
07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen (10.00 Analystenkonferenz)
07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen
07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen
07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 Analystenkonferenz)
07:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz
07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen
07:00 LUX: Eurofins Scientific, Jahreszahlen
07:00 KOR: Hyundai, Q4-Zahlen
07:30 NLD: ING Groep, Jahreszahlen
07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen (14.30 Analystenkonferenz)
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz
08:00 DEU: Secunet Security, vorläufige Jahreszahlen
08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen
08:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen
11:00 DEU: Kion Group, Pre-Close Call Q4/25
12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen
13:30 DEU: ING Deutschland, Jahres-Pk (online)
12:30 USA: Valero Energy, Q4-Zahlen
12:30 USA: International Paper, Q4-Zahlen
12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen
12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen
13:00 USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen
13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen
13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen
13:00 USA: Comcast, Q4-Zahlen
13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen
14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen
18:00 DEU: Schaeffler, Pre-close call
22:00 USA: ResMed, Q2-Zahlen
22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen
22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen
22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen
22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 CHE: Handelsbilanz 12/25
08:30 HUN: Handelsbilanz 12/25
09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 EUR: Geldmenge M3, 12/25
11:00 BEL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 11/25
11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)
11:30 BEL. Verbraucherpreise 1/26
14:00 USA: Starbucks, Investor Day
14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 11/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Konferenz der Versicherungsaufsicht EIOPA, Frankfurt/M.
09:30 LUX: EuGH urteilt zu EU-Zöllen auf Zippo-Feuerzeuge aus den USA
10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank, Brüssel
13:00 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Premierministerin von Litauen, Inga Ruginiené
++14.00 Uhr Pk
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel
BEL: EU-Kommission stellt Strategie für Asyl- und Migrationspolitik vor, Brüssel
BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel
GBR: Britischer Premierminister Keir Starmer setzt China-Besuch fort und trifft Staats- und Parteichef Xi Jinping
