29.07.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/26

06:00 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)

06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall)

07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystencall, 10.30 Pk)

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall)

07:00 DEU: Nordex, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Nexans, Halbjahreszahlen

07:00 SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen und 2026-2028 Business Plan

07:30 DEU: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystencall)

07:30 DEU: Auto1 Group, Q2-Umsatz

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q2-Umsatz

08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Aston Martin, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen

12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

12:45 USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:00 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen

17:45 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

17:45 NLD: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call)

18:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Lam Research, Q4-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen

22:00 USA: Starbucks, Q3-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: ACS, Halbjahreszahlen

ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen

KOR: SK Hynix, Q2-Zahlen

USA: Fortinet, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig)

08:00 DEU: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse),

Jahr 2025

08:00 DEU: Außenhandelspreise 6/26

11:00 BEL: BIP Q2/26 (vorab)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 6/26

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh)

SONSTIGE TERMINE

13:15 DEU: Uniper und Western LNG unterzeichnen Liefervertrag für kanadisches LNG mit Chief Executive Officer von Uniper, Michael Lewis und Chief Executive Officer von Western LNG, Davis Thames und Anwesenheit von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche

DEU: Finanzierungsvermittler Interhyp stellt neue IW-Studie zur Leistbarkeit von Immobilien vor

Online-Pk mit IW-Immobilienfachmann Michael Voigtländer und Interhyp-Vorstandschef Jörg Utecht

IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei), Cork (2. und letzter Tag)

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

Ausverkauf im Chipsektor setzt sich fort: US-Börsen tiefer -- ATX beendet Handel im Minus -- DAX schließt wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch letztlich tiefer. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben ab. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
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