28.05.2026 17:34:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 29. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung

10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung

14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)

07:00 FIN: BIP Q1/26

08:00 DEU: Außenhandelspreise 4/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26

08:00 SWE: BIP Q1/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26

08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26

11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26

SONSTIGE TERMINE

LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius

SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur

Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).

BEL: Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar in Brüssel: Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreicht ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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