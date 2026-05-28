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28.05.2026 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 29. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung
10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung
14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)
07:00 FIN: BIP Q1/26
08:00 DEU: Außenhandelspreise 4/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 SWE: BIP Q1/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26
08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26
11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(
12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)
15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26
SONSTIGE TERMINE
LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius
SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur
Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).
BEL: Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar in Brüssel: Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreicht ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.