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29.05.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 29. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M.
10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung
10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung
14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26
01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)
07:00 FIN: BIP Q1/26
08:00 DEU: Außenhandelspreise 4/26
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 SWE: BIP Q1/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26
08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26
11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(
12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)
14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)
15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26
SONSTIGE TERMINE
LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius
SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur
Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).
BEL: Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar in Brüssel: Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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