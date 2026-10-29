|
29.10.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Oktober 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. Oktober
^
TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung, Q3-Zahlen
06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen
07:00 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
07:30 DEU: Volkswagen Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Zahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen
08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
08:00 CHE: Glencore, Q3 Production Report
08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz
08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
10:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Hauptversammlung und ao HV
11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)
11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
11:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
11:45 USA: Hershey, Q3-Zahlen
12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
12:00 USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Axa, 9Monatsumsatz
18:15 NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
21:00 USA: Edison International, Q3-Zahlen
21:00 USA: Intel, Q3-Zahlen
21:00 USA: Sandisk, Q1-Zahlen
21:00 USA: Starbucks, Q4-Zahlen
21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen
21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHN: BYD, Q3-Zahlen
ESP: Repsol, Q3-Zahlen
GBR: Willis Towers Watson, Q3-Zahlen
USA: Baxter International, Q3-Zahlen
USA: ResMed, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbrauchervertrauen 10/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 9/26
09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 9/26
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/26
11:00 BEL: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/26
12:00 ITA: Index Verbrauchervertrauen 10/26
12:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/26
13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/26
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
13:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)
13:30 USA: Privater Konsum Q3/26 (vorab)
13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 (vorab)
14:45 EUR: EZB Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
10:00 IRL/DEU: Pk von Ryanair und Bodensee-Airport zum Ausbau des Flugangebots
CAN: Gipfeltreffen EU - Kanada
CHN: Ende des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking
LUX: Treffen der Energieminister der EU, Luxemburg
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!