TAGESVORSCHAU: Termine am 3. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 3. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

Feiertag "Karfreitag"

AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

Börsen Japan, China, Korea und Russland geöffnet

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