02.02.2026 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. Februar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen
07:00 DEU: Sartorius, vorläufige Jahreszahlen
07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Jahreszahlen
07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen
07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen
08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen
08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen
08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen
08:30 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen
09:00 DEU: KSB, Q4-Umsatz
12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen
12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen
13:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen
22:00 USA: AMD, Q4-Zahlen
22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen
22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen
22:15 USA: Prudential Financial, Q4-Zahlen
23:00 USA: Teradyne, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung
USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
USA: Eaton, Q4-Zahlen
USA: Pkw-Absatz 1/26
TERMINE KONJUNKTUR
08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/26
16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 12/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Erste Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie, Hannover
CYP: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten, Lefkosia
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
