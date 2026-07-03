03.07.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 3. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung

10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung

DEU/ITA: Zweite Frist des Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts - Monat Juni

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin

DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Länder Lettland, Estland und Litauen

13.30 Pk

HINWEIS

USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
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