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03.07.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 3. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz
10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung
10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung
10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung
DEU/ITA: Zweite Frist des Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus
DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts - Monat Juni
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin
DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Staats- und Regierungschefs der drei baltischen Länder Lettland, Estland und Litauen
13.30 Pk
HINWEIS
USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.