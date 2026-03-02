|
02.03.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 3. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. März 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen
07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen
07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen
07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen
08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)
08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz)
10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern
18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen
18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Target, Q4-Zahlen
USA: Best Buy, Q4-Zahlen
USA: Kfz-Absatz 2/26
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26
00:50 JPN: Investitionen Q4/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln
DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München
DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.