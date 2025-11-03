|
03.11.2025 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 3. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 3. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen
07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen
10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25
12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)
22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen
23:05 USA: Adtran, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25
08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen»
+ Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider
13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff
Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen?
HINWEIS
JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
