TAGESVORSCHAU: Termine am 3. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall)

07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:10 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 14.30 Analystencall)

07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:30 SAU: Aramco, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, 9Monatszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen

09:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

12:45 DEU: Biontech, Q3-Zahlen

12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen

14:00 USA: International Paper (Capital Markets Day)

18:00 USA: Lam Research, Hauptversammlung

22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

22:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: The Mosaic, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/26

10:00 BGL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 12. Konferenz zur Bankenunion in Frankfurt, Frankfurt am Main

09:30 DEU: Hybrid-Pressebriefing zum UN-Klimagipfel COP31 in Antalya (09.11.-20.11.), Berlin

09:30 DEU: Jahrespressekonferenz PwC Deutschland, Frankfurt/M.

DEU: Fischwirtschafts-Gipfel 2026 von Fisch-Informationszentrum (FIZ) und Veranstalter FischMagazin, Hamburg

USA: Midterms: Kongresswahlen in den USA

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

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