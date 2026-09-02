02.09.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 3. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 3. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum zweiten Quartal

09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Juli 2026

17:30 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

22:00 DEU: Deutsche Börse/STOXX, Überprüfung der DAX-Indizes

DEU: Neuzulassungszahlen August des Kraftfahrt-Bundesamts 8/26

USA: Ciena, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 8/26

08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/26

09:00 CHE: BIP Q2/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 8/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 8/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 GER: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 DEU: Ifo-Konjunkturerwartungen Herbst 2026

11:00 DEU: IWH-Konjunkturerwartungen Herbst 2026

11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/26

14:30 USA: Handelsbilanz 7/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 8/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Bankentagung 2026 u.a. mit VÖB-Präsident Thomas Groß und BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff

DEU: 2. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September)

IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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