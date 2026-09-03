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03.09.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 3. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 3. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum zweiten Quartal
09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Juli 2026
17:30 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen
22:00 DEU: Deutsche Börse/STOXX, Überprüfung der DAX-Indizes
DEU: Neuzulassungszahlen August des Kraftfahrt-Bundesamts 8/26
USA: Ciena, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 8/26
08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/26
09:00 CHE: BIP Q2/26
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 8/26
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 8/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 GER: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 DEU: Ifo-Konjunkturerwartungen Herbst 2026
11:00 DEU: IWH-Konjunkturerwartungen Herbst 2026
11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/26
14:30 USA: Handelsbilanz 7/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services Index 8/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Bankentagung 2026 u.a. mit VÖB-Präsident Thomas Groß und BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff
DEU: 2. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September)
IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.