TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 30. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FIN: Elisa, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 Telefonkonferenz)

07:30 SWE: SKF, Jahreszahlen

07:30 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

07:30 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

07:30 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum

11:00 DEU: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025

11:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen

12:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

08:50 DEU/AUS: Börsenstart des österreichischen Energietechnik-Zulieferer Asta Energy Solutions an der Frankfurter Wertpapierbörse

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/25 (vorab)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/25

07:30 FRA: Konsumausgaben 12/25

07:30 FRA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/25 und Jahr 2025

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:00 CHE: KOF Frühindikator 1/26

08:30 HUN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/25

09:00 CZS: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUS: Erzeugerpreise 12/25

09:00 AUS: BIP Q4/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/26

10:00 DEU: BIP Q4/25 (Schnellmeldung)

10:00 ITA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/25

12:00 IRL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 12/25

14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/25

15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/26

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Bilanz-Pk Immobilienkreditvermittler Interhyp (online)

13:00 DEU: Humboldt-Rede zu Europa mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, Koen Lenaerts, zu «Citizenship in Motion: Striking the balance between Union and Nation», Berlin

EUR: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

