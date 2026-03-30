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30.03.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 30. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 30. März
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TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen
07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen
11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
DEU: Hypoport, Geschäftsbericht
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26
09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26
09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26
10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26
11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26
11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26
12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
14:00 DEU: Pk Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zu Empfehlungen zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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