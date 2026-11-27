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27.11.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 30. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 30. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
10:30 DEU: MTU Aero Engines, Capital Markets Day
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
GBR: Standard Life, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/26
00:50 JPN: Industrieproduktion 10/26 (vorläufig)
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/26
08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/26
08:00 DEU: Umsatz im Einzelhandel 10/26
09:00 CHE: BIP Q3/26
09:00 CHE: KOF-Frühindikator 11/26
09:00 AUT: Erzeugerpreise 10/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
09:30 POL: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/26
10:30 GBR: Hypothekenzusagen 10/26
11:00 BEL: BIP Q3/26 (endgültig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
12:00 PRT: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/26
16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der Verkehrsminister der EU, Brüssel
BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
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