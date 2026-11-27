FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 30. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

10:30 DEU: MTU Aero Engines, Capital Markets Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Standard Life, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/26

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/26 (vorläufig)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/26

08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/26

08:00 DEU: Umsatz im Einzelhandel 10/26

09:00 CHE: BIP Q3/26

09:00 CHE: KOF-Frühindikator 11/26

09:00 AUT: Erzeugerpreise 10/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

09:30 POL: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/26

10:30 GBR: Hypothekenzusagen 10/26

11:00 BEL: BIP Q3/26 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/26

SONSTIGE TERMINE

BEL: Treffen der Verkehrsminister der EU, Brüssel

BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel

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