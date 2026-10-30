TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 30. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Scor, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:00 GRC: Alpha Bank, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen

11:00 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

11:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

12:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gerresheimer, vorläufige Q3-Zahlen

DEU: Hella, Q3-Zahlen (18.15 Call)

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/26

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/26

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/26

00:50 JPN: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig)

07:30 FRA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

07:30 FRA: Konsumausgaben 9/26

08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 10/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26

09:00 CHE: KOF Frühindikator 10/26

09:00 AUT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 SPA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/26

10:00 DEU: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26

10:00 ITA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/26

11:00 EUR: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

13:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2026», Erfurt

CND: Gipfeltreffen EU - Kanada

USA: Das G20-Außenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio statt, Atlanta

IRL: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten

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